Еврокомиссия одобрила национализацию одной из крупнейших энергокомпаний Германии

Еврокомиссия согласовала приобретение Германией энергокомпании Uniper

Европейская комиссия (ЕК) одобрила национализацию одной из крупнейших энергокомпаний на немецком рынке — Uniper. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Согласовать приобретение Германией в лице Министерства финансов ФРГ компании в ЕК решили, так как Uniper и немецкое финансовое ведомство не являются конкурентами и работают на разных рынках. В ЕК посчитали, что такая сделка не станет нарушением антимонопольного законодательства.

«Сделка была вызвана продолжающимся европейским энергетическим кризисом, в частности, прекращением поставок российского газа и резким ростом цен на газ, в результате чего Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались значительные вливания капитала, чтобы избежать неплатежеспособности», -— пояснили в Еврокомиссии.

Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первые девять месяцев 2022 года около 40 миллиардов евро. Руководство компании обвинило в многомиллиардных потерях резкое сокращение прокачки газа из России. В Uniper отмечают, что из-за этого, а также из-за роста цен на газ в Европе компания ежедневно теряет более 100 миллионов евро.

Власти Германии выделили на поддержку Uniper, в том числе путем покупки ее акций и кредитов, почти 10 миллиардов евро. Но в сентябре стало известно, что для спасения компании, имеющей структурное значение для энергобезопасности ФРГ, немецкие власти пойдут на ее национализацию.