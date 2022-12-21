Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 миллионов

Университет Джонса Хопкинса: число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 100 млн

Число зафиксированных случаев коронавируса в Соединенных Штатах превысило отметку в 100 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, обновляемые на сайте в режиме реального времени.

В частности, всего в стране было зафиксировано 100 003 814 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в США от последствий коронавируса скончались 1 088 236 человек.

В сентябре Белый дом запросил 22,4 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Федеральные чиновники заявили, что финансирование имеет решающее значение для помощи в разработке и закупке более надежных вакцин, которые предотвращают передачу инфекции.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе предупредили, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск отказа органов и смерти. Исследователи проанализировали около 5,8 миллиона медицинских записей базы данных Министерства по делам ветеранов США.