Названы грозящие выгоранием профессии

«Ренессанс страхование» и «Зарплата.ру»: творческие работники чаще страдают от выгорания

Чаще всего выгорание грозит творческим работникам и финансистам, показывает опрос, проведенный компанией «Группа Ренессанс страхование» и исследовательским центром «Зарплата.ру». Профессии, ведущие к стрессу и выгоранию, названы в отчете, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

80 процентов опрошенных работодателей признали, что их сотрудники сталкиваются со стрессом и выгоранием. Сильнее всего страдают специалисты творческих профессий (26 процентов), финансисты и экономисты (25 процентов), медицинские работники (19 процентов), обладатели рабочих специальностей (10 процентов) и логисты (7 процентов).

Эмоциональное истощение, по мнению респондентов, чаще всего вызвано большим объемом работы (67 процентов), дедлайнами (56 процентов), конфликтами с коллегами (46 процентов), непредвиденными обстоятельствами (38 процентов) и нечетко сформулированными требованиями и обязанностями (32 процента).

Чтобы поддержать сотрудников, работодатели проводят личные беседы с ними и помогают решать проблемы (57 процентов), дают дополнительные дни отдыха (46 процентов), предоставляют ДМС (28 процентов) и нанимают корпоративного психолога (26 процентов).

Ранее психолог Ксения Аверс перечислила способы перестать работать за других. Чтобы не делать чужую работу, нужно ограничить собственную инициативу, посоветовала она.