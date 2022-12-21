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09:25, 21 декабря 2022Ценности

57-летняя модель снялась топлес на пляже

Американская модель Паулина Поризкова снялась топлес в разноцветных плавках на пляже

Фото: @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соотвествующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже на фоне океана, она повернулась боком к фотографу. На размещенном кадре видно, что знаменитость снялась топлес в разноцветных плавках, прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. В руках она держала шляпу.

Подписчики восхитились внешним видом Поризковой в комментариях под постом, набравшим более 20 тысяч лайков. «Красотка», «Восхищаюсь твоей красотой», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Прекрасная женщина», «Ты не стареешь», — высказывались многочисленные фанаты.

В сентябре Паулина Поризкова также опубликовала фото в белье и пожаловалась на старение. Манекенщица позировала перед камерой в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. Фотограф запечатлел ее в зеркале, когда она красила губы.

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Карина Черных
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