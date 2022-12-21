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13:21, 21 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского посетить США летом

FT: Зеленский хотел посетить США летом, но не смог из соображений безопасности

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить США еще летом, но не смог этого сделать из соображений безопасности. Об этом стало известно газете Financial Times (FT).

По словам украинских чиновников, Зеленский хотел увязать свой визит с крупным запросом на поставку оружия, в том числе комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как сообщает издание, первая леди Украины Елена Зеленская не будет сопровождать главу государства во время визита в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетит в США в среду, 21 декабря. Это первая зарубежная поездка президента с начала российской военной операции на Украине.

Украинская делегация планирует обсудить с американскими властями поставки вооружения, а именно армейских тактических ракетных систем ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper.

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Алевтина Запольская
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