Жителям двух российских регионов оказалось тяжелее всего выплачивать ипотеку

НКР: жители Подмосковья и Нижегородской области отдают 60% зарплаты на выплату ипотеки

Жители Подмосковья и Нижегородской области отдают 60 процентов зарплаты на выплату ипотеки. О том, что в двух российских регионах оказалось тяжелее всего выплачивать кредит на жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

Эксперты проанализировали соотношение зарплат и ежемесячных платежей в 50 крупных регионах России, расчеты проводились по 2021 и 2022 годам. Учитывался не общий доход домохозяйства, а только зарплата заемщика. На показатель влияют размеры зарплат и среднего чека по ипотеке, а на него — стоимость недвижимости. Разброс в соотношении дохода и платежа сказывается на доступности кредита на жилье — чем больше показатель, тем проще выплатить ипотеку.

В среднем по стране зарплата в 2,2 раза превышает ипотечный платеж. В 2022-м среднемесячный платеж оказался на уровне 26,8 тысячи рублей, а средняя зарплата — 59,9 тысячи рублей. Так, в текущем году на выплату ипотеки у граждан уходило 44,7 процента доходов, а в 2021-м — 46,8 процента. В Москве соотношение зарплаты и платежа оказалось ниже среднего по России и составило два раза.

Наиболее заметный разрыв между зарплатой и платежом зафиксировали в Сахалинской области (в 3,1 раза), Коми (в 2,8 раза) и Якутии (в 2,7 раза). Специалисты отмечают, что лидирующие по доступности обслуживания ипотеки регионы отличаются относительно высокими зарплатами и низкими ставками по кредитам на жилье за счет дальневосточной ипотеки.

Тяжелее всего приходится заемщикам из Нижегородской и Московской областей, где зарплата выше платежа всего в 1,6 раза. В Подмосковье это объясняется высоким средним чеком из-за дорогого жилья и тем, что многие местные жители работают в Москве за более высокую зарплату. В Нижегородской области причина в низкой средней зарплате, так же как в Ставропольском крае, Тверской и Калининградской областях, где доход больше ипотечного платежа в 1,7 раза.

Ранее россиянам назвали регионы с самой дешевой ипотекой. По итогу октября 2022 года минимальные средние ставки оказались в Магаданской области, а максимальные — в Чеченской Республике.