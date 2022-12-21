Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:00, 21 декабря 2022Среда обитания

Жителям двух российских регионов оказалось тяжелее всего выплачивать ипотеку

НКР: жители Подмосковья и Нижегородской области отдают 60% зарплаты на выплату ипотеки
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Жители Подмосковья и Нижегородской области отдают 60 процентов зарплаты на выплату ипотеки. О том, что в двух российских регионах оказалось тяжелее всего выплачивать кредит на жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

Эксперты проанализировали соотношение зарплат и ежемесячных платежей в 50 крупных регионах России, расчеты проводились по 2021 и 2022 годам. Учитывался не общий доход домохозяйства, а только зарплата заемщика. На показатель влияют размеры зарплат и среднего чека по ипотеке, а на него — стоимость недвижимости. Разброс в соотношении дохода и платежа сказывается на доступности кредита на жилье — чем больше показатель, тем проще выплатить ипотеку.

В среднем по стране зарплата в 2,2 раза превышает ипотечный платеж. В 2022-м среднемесячный платеж оказался на уровне 26,8 тысячи рублей, а средняя зарплата — 59,9 тысячи рублей. Так, в текущем году на выплату ипотеки у граждан уходило 44,7 процента доходов, а в 2021-м — 46,8 процента. В Москве соотношение зарплаты и платежа оказалось ниже среднего по России и составило два раза.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Наиболее заметный разрыв между зарплатой и платежом зафиксировали в Сахалинской области (в 3,1 раза), Коми (в 2,8 раза) и Якутии (в 2,7 раза). Специалисты отмечают, что лидирующие по доступности обслуживания ипотеки регионы отличаются относительно высокими зарплатами и низкими ставками по кредитам на жилье за счет дальневосточной ипотеки.

Тяжелее всего приходится заемщикам из Нижегородской и Московской областей, где зарплата выше платежа всего в 1,6 раза. В Подмосковье это объясняется высоким средним чеком из-за дорогого жилья и тем, что многие местные жители работают в Москве за более высокую зарплату. В Нижегородской области причина в низкой средней зарплате, так же как в Ставропольском крае, Тверской и Калининградской областях, где доход больше ипотечного платежа в 1,7 раза.

Ранее россиянам назвали регионы с самой дешевой ипотекой. По итогу октября 2022 года минимальные средние ставки оказались в Магаданской области, а максимальные — в Чеченской Республике.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Российская олимпийская чемпионка раскрыла отношение к эмиграции
Российские истребители уничтожили в воздушном бою самолет и вертолет ВСУ в ДНР
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.