Стало известно о гибели члена группы Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке

При обстреле гостиницы в Донецке погибли член группы Рогозина и охранник Хоценко

При обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке погиб член группы военных советников «Царские волки», возглавляемой Дмитрием Рогозиным. Об этом стало известно ТАСС.

Собеседник агентства в силовых структурах региона также подтвердил информацию, что второй погибший был охранником главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко.

Ранее появились кадры из обстрелянной Вооруженными силами Украины гостиницы. На записи видно частично разрушенный зал ресторана со следами крови и телом одного из погибших на полу.