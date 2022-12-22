В России осудили реализацию зерновой сделки в односторонних интересах ЕС

Вице-премьер РФ Абрамченко осудила реализацию зерновой сделки в односторонних интересах ЕС

Зерновая сделка реализуется в односторонних интересах Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью программе «Поздняков» заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«По состоянию, если мне память не изменяет, на 16 декабря этого года всего в рамках зерновой сделки отправили 561 судно. И это судно вывезло продовольствие в основном в Евросоюз. На втором месте — Турция, но с большим отрывом. То есть, как и говорил президент, сделка в одностороннем порядке на сегодняшний день реализуется в интересах Евросоюза», — сказала вице-премьер.

По словам Абрамченко, более шести миллионов тон зерна достались Евросоюзу. Из них 43 процента пришлось на кукурузу, а 29 процентов — на пшеницу. Она отметила, что в тоже время в Турцию ушло чуть больше двух миллионов тон продовольствия. Вице-премьер также упрекнула западные страны за отказ подключения Россельхозбанка к международной системе расчетов.

«Мы говорили нашим партнерам, что для Российской Федерации важно вывозить минеральные удобрения и продовольствие, потому что это товары, необходимые для беднейших стран, для наших традиционных партнеров. И здесь никакие ограничения не должны работать, мы должны иметь возможность беспрепятственно вывозить эти товары (...) Мы гарантируем со своей стороны, что только продовольствие, только минеральные удобрения будут в качестве товаров, которые пойдут в расчетах через этот банк. Но тем не менее до сих пор эта проблема не решена», — заключила Абрамченко.