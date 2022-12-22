Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в мини-платье с декольте и вырезом на спине

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на дне рождения Тори Керри в мини-платье с декольте

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на дне рождения приятельницы Тори Керри в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в золотом мини-платье бренда Poster Girl с черным принтом, стоимость которого составляет 652 доллара (46,5 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что одежда манекенщицы также оформлена декольте и вырезом на спине. При этом в руках она держала сумку в тон образа, а волосы собрала в пучок. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца.

В описании к посту Грэм призналась, что ей пришлось использовать множество скотча, чтобы приподнять грудь, поскольку она отказалась от нижнего белья. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Мое вдохновение», «Красивая», — высказывались подписчики.

В октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.