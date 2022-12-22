Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 22 декабря 2022Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в мини-платье с декольте и вырезом на спине

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на дне рождения Тори Керри в мини-платье с декольте

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на дне рождения приятельницы Тори Керри в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в золотом мини-платье бренда Poster Girl с черным принтом, стоимость которого составляет 652 доллара (46,5 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что одежда манекенщицы также оформлена декольте и вырезом на спине. При этом в руках она держала сумку в тон образа, а волосы собрала в пучок. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца.

В описании к посту Грэм призналась, что ей пришлось использовать множество скотча, чтобы приподнять грудь, поскольку она отказалась от нижнего белья. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Мое вдохновение», «Красивая», — высказывались подписчики.

В октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Посла Франции вызвали в российский МИД
Зеленского раскритиковали из-за внешнего вида на встрече с Байденом
На Украине оценили ситуацию с энергоснабжением
ЧМ в Катаре уступил российскому по числу телепросмотров
Байден заявил о готовности Зеленского к диалогу о мире с Россией
Названы самые оригинальные новогодние представления в столице
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в мини-платье с декольте и вырезом на спине
ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке
США ограничили доступ ЧВК «Вагнер» к экспорту техники
Показана опасность популярного пищевого красителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.