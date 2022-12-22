Названы лучшие фильмы в истории кино

«Психо» стал лучшим фильмом в истории кино по версии журнала Variety

Журнал Variety опубликовал список ста лучших фильмов в истории кино. Об этом сообщается на сайте издания.

Первое место в рейтинге занял фильм Альфреда Хичкока «Психо», снятый в 1960 году. Авторы статьи подчеркнули, что каждый кадр этой картины является культовым.

Вторым лучшим фильмом в истории кино, по версии журнала, стал «Волшебник старны Оз» (1939) Виктора Флеминга, который создатели рейтинга назвали шаблоном для франшиз «Аватар», «Звездные войны» и «Властелин колец».

В тройку лучших также попал проект «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы. Четвертое место заняла детективная драма «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса, а пятое — «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино.

В десятке лучших фильмов за всю историю кино оказались такие проекты, как «Семь самураев» (1954) Акиры Куросавы, «2001: Космическая одиссея» (1968) Стэнли Кубрика, «Эта замечательная жизнь» (1946) Фрэнка Капры, «Все о Еве» (1950) Джозефа Лео Манкевича и «Спасти рядового Райана» (1998) Стивена Спилберга.

Ранее 20 известных режиссеров назвали любимые фильмы 2022 года и написали о них эссе для издания Variety.