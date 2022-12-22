Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:57, 22 декабря 2022Культура

Названы лучшие фильмы в истории кино

«Психо» стал лучшим фильмом в истории кино по версии журнала Variety

Кадр: фильм «Психо»

Журнал Variety опубликовал список ста лучших фильмов в истории кино. Об этом сообщается на сайте издания.

Первое место в рейтинге занял фильм Альфреда Хичкока «Психо», снятый в 1960 году. Авторы статьи подчеркнули, что каждый кадр этой картины является культовым.

Вторым лучшим фильмом в истории кино, по версии журнала, стал «Волшебник старны Оз» (1939) Виктора Флеминга, который создатели рейтинга назвали шаблоном для франшиз «Аватар», «Звездные войны» и «Властелин колец».

В тройку лучших также попал проект «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы. Четвертое место заняла детективная драма «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса, а пятое — «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино.

В десятке лучших фильмов за всю историю кино оказались такие проекты, как «Семь самураев» (1954) Акиры Куросавы, «2001: Космическая одиссея» (1968) Стэнли Кубрика, «Эта замечательная жизнь» (1946) Фрэнка Капры, «Все о Еве» (1950) Джозефа Лео Манкевича и «Спасти рядового Райана» (1998) Стивена Спилберга.

Ранее 20 известных режиссеров назвали любимые фильмы 2022 года и написали о них эссе для издания Variety.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме упрекнули Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности
Добрый новогодний розыгрыш в лифте московского ТЦ попал на видео
Украина начала разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма
Вора в законе Дато Свана осудят за криминальный статус и вымогательство
Балицкий назвал очень крепкой линию обороны Запорожской области
Названы причины внезапного появления синяков
Раненого Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
Россиянам назвали бюджетные способы украсить квартиру к Новому году
Названы особенности модернизированного АК-12
Названы лучшие фильмы в истории кино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.