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04:00, 22 декабря 2022Ценности

Жена Стэйтема показала фигуру после родов в бикини

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после родов в бикини красного цвета

Фото: @rosiehuntington

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после рождения второго ребенка. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Одна из «ангелов» Victoria's Secret поделилась кадрами с отдыха на круизе, куда она отправилась вместе семьей. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в бикини красного цвета с ребенком на руках. На размещенном кадре видно, что ее волосы распущены, а на лице отсутствует макияж. При этом из аксессуаров на ней — золотая цепь и небольшие серьги-кольца.

Знаменитость вновь стала матерью в феврале — модель родила дочь Изабеллу от телезвезды Джейсона Стэйтема, с которым она состоит в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэйтема, который появился на свет 24 июня 2017 года.

В марте 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. На одном из опубликованных в сети кадров манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивает грудь, и трусах на высокой талии.

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Карина Черных
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