Bloomberg: Сенат США приостановил утверждение помощи Украине после выступления Зеленского

Сенат США через несколько часов после выступления в Конгрессе президента Украины Владимира Зеленского отложил голосование по выделению военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США», — сообщает агентство.

Отмечается, что сенат должен был проголосовать за выделение помощи Киеву на 45 миллиардов долларов в рамках общей суммы расходов в размере 1,7 триллиона долларов.

Bloomberg уточняет, что перенос на следующий год принятия решения по распределению расходов связан с законом о временном финансировании. Закон позволит Республиканской партии, которая набрала большинство в палате представителей, уменьшить траты госбюджета, в том числе сократить помощь Украине.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

В Вашингтоне украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых политики выступили на совместной пресс-конференции.