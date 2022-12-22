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14:37, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка получила 12 лет колонии за убийство внучки и смерть дочери-подростка

Под Краснодаром мать получила 12 лет колонии за убийство нежеланной внучки и смерть дочки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд приговорил 40-летнюю местную жительницу к 12 годам и двум месяцам колонии общего режима после гибели ее дочери. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статье 109 («Причинении смерти по неосторожности») и пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица») УК РФ. Следствие и суд установили, что в апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери-подростка и решила убить ребенка сразу после рождения. В медучреждения о положении девушки не было сообщено, 23 сентября 2021 года она родила дома. Женщина избавилась от внучки, выбросив ее в выгребную яму, и уехала в другой город. Ее дочь осталась дома в тяжелом состоянии, где через четыре дня скончалась.

Ранее сообщалось, что в Саратове семейный конфликт из-за внучки закончился поножовщиной.

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Илона Палей
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