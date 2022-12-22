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12:57, 22 декабря 2022Среда обитания

Дробыш назвал лучшее место на Земле

Продюсер Виктор Дробыш навал лучшим местом на Земле стрелку Васильевского острова

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Продюсер Виктор Дробыш навал стрелку Васильевского острова в Санкт-Петербурге лучшим и самым красивым местом на Земле. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Во время интервью Дробыш отметил, что родился в Санкт-Петербурге и любит его. К достоинствам города он отнес его устройство, включая расположение Невского проспекта, который упирается в Дворцовую площадь. Стрелку Васильевского острова продюсер посчитал самым красивым местом на планете. «И вот этот вид на Петропавловскую и Зимний. Для меня лучше и красивее в мире места нет», — заявил Дробыш.

Продюсер также оценил изменения Москвы, отметив, что столица является его любимым городом. По словам Дробыша, Москва стала комфортной и приятной для проживания.

Ранее российская актриса Лукерья Ильяшенко назвала красивую архитектуру Санкт-Петербурга его преимуществом перед Москвой. По ее словам, в Санкт-Петербурге приятно находиться, если приезжать на короткое время, поскольку город отличается медленным темпоритмом.

Нина Ташевская
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