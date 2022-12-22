Россиянам дали совет по установке солнечных батарей

Эколог Аида Леванова: солнечные батареи можно установить даже на балконе

Солнечные батареи сегодня можно установить куда угодно, даже на балкон, если там они не будут мешать соседям, заявила в разговоре с «Лентой.ру» эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова. Также солнечные панели могут установить владельцы частных домов, особенно в солнечных регионах, отметила она.

«Возобновляемые источники энергии не самая сильная сторона России, например, на долю солнечной энергии приходится не более 1 процента. При этом, она развита лучше чем ветряная, более того, сами солнечные панели уже давно производятся у нас в стране», — сказала Леванова.

Последние годы, по ее словам, государство старается стимулировать население переходить на зеленую энергию. В марте 2021 года начал работать закон о микрогенерации, который позволяет с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) производить энергию и продавать излишек в общую сеть.

«Для этого надо подать заявку на присоединение к общей сети, затем установить двусторонний счетчик и, наконец, заключить договор с энергосбытовой компанией, — объяснила эколог. — По факту солнечные батареи можно установить где угодно, главное чтобы это умещалось в законы физики и рамки разумного. Например, если ваша панель не будет никому мешать, вы вполне можете установить ее на балконе, другой вопрос, будет ли она столь эффективна там».

Сейчас чаще всего генераторы на ВИЭ ставят производства, но Леванова предлагает присоединиться к этому тренду и частным домам.

Панель можно ставить на землю, а можно «застелить» ими крышу. Главное выбрать качественный товар с гарантией и сервисным центром Аида Леванова эколог

Ранее стало известно, что Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ. Авторы исследования разделили регионы на группы по уровню соответствия ESG-критериям (вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления). По экологическому показателю Татарстан занял первое место, на второй строчке — Тюменская область. Топ-3 списка замкнула Саха. Москва расположилась на четвертой позиции.