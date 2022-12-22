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17:33, 22 декабря 2022Из жизни

Женщина не отпустила мужа на похороны бывшей жены и прослыла бессердечной

The Mirror: женщина запретила мужу идти на похороны бывшей жены и рассердила пользователей

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, что не отпустила мужа на похороны бывшей жены, и прослыла бессердечной. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина рассердила пользователей Reddit после того, как не разрешила мужу проститься с его бывшей женой, которая до самой смерти была его близкой подругой. Они знали друг друга более 20 лет, и недавно она умерла от аневризмы. Женщине было около 40 лет.

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Объясняя ход своих мыслей на сабреддите Am I The A**hole («А не сволочь ли я»), женщина заявила: «Они были друзьями в колледже, решили начать встречаться и поженились. Позже они поняли, что пары из них не получилось, и решили остаться друзьями. Все это произошло за много лет до того, как я встретила его. Он ясно дал мне понять, что она важна для него».

В начале отношений муж поставил ей ультиматум и сказал, что всегда выберет бывшую жену, так как она была одним из самых важных людей в его жизни. Несмотря на ультиматум, пара поженилась и мужчина продолжил дружить с бывшей. Они ходили вместе обедать и в кино. «Несколько раз я поднимала этот вопрос, и он напоминал мне о том разговоре. Он говорил, что у меня был шанс отказаться», — сообщила женщина. Она отметила, что подруга мужа умерла по дороге к машине после того, как они в очередной раз вместе пообедали. «Он долго оплакивал ее, но если честно, я испытала облегчение», — отметила женщина.

Муж автора поста вместе с мужем умершей занялся организацией похорон, но жена запретила ему идти туда. Она заявила, что мужчина уже достаточно плакал из-за утраты своей подруги, и нет необходимости провожать ее в последний путь. К тому же в гипотетической ситуации она не хотела бы видеть ее на его похоронах.

Мужа сильно разозлила такая позиция, семья женщины тоже сочла ее бессердечной. «Мне никогда не казалось, что их отношения уместны, и я много лет скрывала это, так как хотела оставаться с мужем. Теперь, когда ее нет, я не чувствую, что должна и дальше скрывать свои эмоции. Я могу говорить свободно», — заявила она.

Эта ситуация вызвала бурную дискуссию в комментариях. Один из пользователей заявил, что действия женщины невероятно жестоки. Другой отметил: «Ты ревнуешь к умершей женщине. Умершей женщине, которая была близкой подругой и доверенным лицом твоего мужа в течение многих лет, о чем ты прекрасно знала. Ты не можешь дать ему шанс завершить эту ситуацию?».

«Не тебе решать, когда ему прекращать скорбеть. Продолжай ревновать его и скоро тоже станешь бывшей женой», — заявил автор еще одного комментария. «Мне очень жаль вашего мужа. Лишиться одного из лучших друзей, и в то же время понять, что жене наплевать на него», — говорится еще в одном комментарии.

Ранее сообщалось, что жительница Индонезии без приглашения явилась на свадьбу к бывшему возлюбленному и стала его второй женой. Жених удивился такому повороту событий и решил жениться на обеих девушках.

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Алиса Дмитриева
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