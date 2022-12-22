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18:28, 23 декабря 2022Забота о себе

Врачи удалили 382 камня из желчного пузыря пациентки

Time Bulletin: в Индии хирурги удалили желчный пузырь пациентки с 382 камнями внутри

Фото: Anna Shvets / Pexels

В индийском штате Мадхья-Прадеш хирурги обнаружили 382 камня в желчном пузыре пациентки Яшоды Бай. Об этом сообщает Time Bulletin.

Женщина обратилась в деревенскую больницу из-за сильных болей в спине и груди. Позже родственники Бай посовещались и отвезли ее в городское лечебное учреждение, чтобы ей поставили диагноз, а не лечили симптомы.

Врачи провели женщине ультразвуковое исследование и нашли в ее желчном пузыре 382 камня, некоторые из них достигали одного сантиметра в диаметре. Бай перенесла двухчасовую операцию, в ходе которой хирурги удалили желчный пузырь вместе с камнями внутри. В настоящее время женщина восстанавливается в больнице.

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Желчные камни — это затвердевшие отложения пищеварительной жидкости. Самые маленькие могут быть размером с песчинку, а самые крупные — с мяч для гольфа. Камни в желчном пузыре образуются чаще у женщин, чем у мужчин. Причины их появления до конца не изучены, но чаще их находят у склонных к полноте пациенток.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девушка из Китая вырвала и съела три килограмма собственных волос. По словам гастроэнтеролога, пациентку привели на обследование после того, как она перестала есть.

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Алиса Удовик
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