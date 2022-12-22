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12:24, 22 декабря 2022Наука и техника

В России выросли продажи поддельных наушников

«Ъ»: объемы продаж поддельных наушников в России могут достичь 300 миллионов рублей

Фото: Caley Vanular / Unsplash

Продажи поддельных наушников выросли по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты «Ъ» узнали от представителя МТС, что по итогам 2022 года спрос на беспроводные наушники в России вырос на 19 процентов год к году, всего было продано 12,2 миллиона гарнитур. При этом динамика роста снизилась: в 2021 году она составляла 40 процентов. В деньгах рынок сократился на восемь процентных пунктов, до 38,9 миллиарда рублей.

Представители ретейлеров рассказали, что продажи поддельных наушников выросли. Источник в компании одного из производителей наушников отметил, что до конца года объем рынка поддельных носимых устройств достигнет 200-300 миллионов рублей. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, подделки на премиальные наушники могут встречаться как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», около 60 процентов спроса заняли беспроводные устройства. Лидерами в штучном выражении, как и в 2021 году, стали JBL, Honor, Philips, Xiaomi. В денежном выражении лидировали Apple, JBL, Honor, Xiaomi.

В начале декабря аналитики Canalys заявили, что Apple получила около трети глобального рынка наушников. В топ-3 также вошли Samsung и boAt.

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Андрей Ставицкий
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