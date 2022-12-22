В России выросли продажи поддельных наушников

«Ъ»: объемы продаж поддельных наушников в России могут достичь 300 миллионов рублей

Продажи поддельных наушников выросли по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты «Ъ» узнали от представителя МТС, что по итогам 2022 года спрос на беспроводные наушники в России вырос на 19 процентов год к году, всего было продано 12,2 миллиона гарнитур. При этом динамика роста снизилась: в 2021 году она составляла 40 процентов. В деньгах рынок сократился на восемь процентных пунктов, до 38,9 миллиарда рублей.

Представители ретейлеров рассказали, что продажи поддельных наушников выросли. Источник в компании одного из производителей наушников отметил, что до конца года объем рынка поддельных носимых устройств достигнет 200-300 миллионов рублей. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, подделки на премиальные наушники могут встречаться как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», около 60 процентов спроса заняли беспроводные устройства. Лидерами в штучном выражении, как и в 2021 году, стали JBL, Honor, Philips, Xiaomi. В денежном выражении лидировали Apple, JBL, Honor, Xiaomi.

В начале декабря аналитики Canalys заявили, что Apple получила около трети глобального рынка наушников. В топ-3 также вошли Samsung и boAt.