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08:13, 22 декабря 2022Путешествия

Пассажирка швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео

TMZ: в аэропорту Майами пассажирка бросила компьютер в лицо сотруднице American Airlines

Неадекватная пассажирка от злости швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео. Ролик опубликовал TMZ.

Инцидент произошел во вторник, 20 декабря, в международном аэропорту Майами (США). Пассажирка самолета, находившаяся посреди переполненной зоны выхода на посадку, начала злиться и громко ругаться. Зайдя за стойку персонала, женщина схватила монитор компьютера и бросила его в лицо сотруднице American Airlines.

Пострадавшей представительнице авиакомпании при этом удалось сохранить спокойствие — позже выяснилось, что женщина отделалась ушибом плеча. Отмечается, что неадекватное поведение американки спровоцировал тот факт, что ее дети прошли в ворота выхода на посадку, не предупредив ее.

Дебоширку задержала полиция аэропорта. Ее обвинили в нарушении общественного порядка, хулиганстве и нанесении побоев. Учиненный ею скандал оценили в 10 тысяч долларов.

Дарья Рыбак
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