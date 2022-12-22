H&M избавились от одежды с фото Джастина Бибера после его недовольства

Бренд H&M приостановил продажу мерча с фото Джастина Бибера после его недовольства вещами

Шведский бренд H&M приостановил продажу мерча с фото канадского певца Джастина Бибера после того, как он выразил недовольство дизайном коллекции. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о линейке, в которой представлены различные предметы гардероба и аксессуары с изображениями знаменитости. Вскоре после начала продаж одежды поп-исполнитель заявил, что не согласовывал данную коллекцию. Вдобавок телезвезда назвал вещи на сайте мусором.

«Я не одобрил ни одну вещь в коллекции H&M. Мерч, который они сделали со мной, является мусором, и я призываю его не покупать», — заявил Бибер. Компания, в свою очередь, избавилась от упомянутых товаров уже через два дня после высказываний певца, чтобы в последующем согласовать с ним дизайн продукции.

Сам Бибер пока никак не отреагировал на решение марки.

Ранее в декабре российская модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайетками, с баской, глубоким декольте и разрезом на ноге, за 140 фунтов стерлингов (12,2 тысячи рублей).