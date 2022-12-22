В Иране осудили обвинения Зеленского

В МИД Ирана осудили высказывания Зеленского в Конгрессе США о связях с Россией

Обвинения в адрес исламской республики со стороны президента Украины Владимира Зеленского являются неприемлемыми, Тегеран всегда поддерживал и уважал территориальную целостность украинского государства и не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон конфликта на Украине. Так высказывания Зеленского в Конгрессе США осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС

«Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным. Еще раз подчеркивается, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для использования в конфликте на Украине», — заявил дипломат об отсутствии связей с Россией.

Ранее Зеленский выступил в Конгрессе США в рамках официального визита. Он потребовал увеличения поставок вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий. Президент США Джо Байден в свою очередь пообещал, что Вашингтон продолжит увеличивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.