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16:12, 22 декабря 2022Мир

В Иране осудили обвинения Зеленского

В МИД Ирана осудили высказывания Зеленского в Конгрессе США о связях с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Обвинения в адрес исламской республики со стороны президента Украины Владимира Зеленского являются неприемлемыми, Тегеран всегда поддерживал и уважал территориальную целостность украинского государства и не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон конфликта на Украине. Так высказывания Зеленского в Конгрессе США осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС

«Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным. Еще раз подчеркивается, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для использования в конфликте на Украине», — заявил дипломат об отсутствии связей с Россией.

Ранее Зеленский выступил в Конгрессе США в рамках официального визита. Он потребовал увеличения поставок вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий. Президент США Джо Байден в свою очередь пообещал, что Вашингтон продолжит увеличивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.

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Виктория Кондратьева
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