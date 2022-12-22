Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 22 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 22 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Российские военные продолжили наступление на донецком направлении — там Украина потеряла до 50 военнослужащих, на краснолиманском направлении убиты и ранены более 20 украинских военных. В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидирован пункт ремонта артиллерийских систем М777, а также сбиты два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. В Запорожской и Николаевской областях Россия поразила три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На южнодонецком направлении уничтожены две диверсионные группы ВСУ в районе населенных пунктов Сладкое и Левадное. Там уничтожено до 30 бойцов, ведущих боевые действия на стороне Украины .

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 БПЛА, 398 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.