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13:41, 22 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 22 декабря

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 22 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Российские военные продолжили наступление на донецком направлении — там Украина потеряла до 50 военнослужащих, на краснолиманском направлении убиты и ранены более 20 украинских военных. В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидирован пункт ремонта артиллерийских систем М777, а также сбиты два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. В Запорожской и Николаевской областях Россия поразила три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На южнодонецком направлении уничтожены две диверсионные группы ВСУ в районе населенных пунктов Сладкое и Левадное. Там уничтожено до 30 бойцов, ведущих боевые действия на стороне Украины .

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 БПЛА, 398 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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