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21:15, 22 декабря 2022Мир

В США подсчитали численность и финансирование группы «Вагнер» на Украине

Белый дом считает, что численность группы «Вагнер» в рамках СВО составляет 50 тыс. человек
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash/ Globallookpress.com

В США подсчитали численность группы «Вагнер» в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, она составляет 50 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

«Расходы составляют более чем 100 миллионов долларов на финансирование операций "Вагнера" на Украине», — добавил представитель Белого дома, имея в виду ежемесячные затраты.

Кирби не уточнил, откуда получены указанные сведения. Он также отметил, что по данным США, в ноябре Северная Корея поставила России ракеты специально для использования группой «Вагнер».

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у Организации Объединенных Наций нет подтверждений сообщениям о поставках оружия со стороны Северной Корее, якобы предназначенного для частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».

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Марина Совина
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