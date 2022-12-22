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12:42, 22 декабря 2022Мир

Макрон раскрыл приоритет Франции в ситуации на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что приоритетом Парижа является защита Украины

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Приоритетом Парижа в текущей ситуации является защита Украины. Эту информацию раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает газета Le Monde.

Глава французского государства отметил, что гарантии безопасности для России на данный момент не стоят на повестке Пятой республики. «В приоритете сегодня является защита Украины, что мы и делаем с первого дня», — подчеркнул он.

Макрон также отметил, что ряд людей полагают, что единственным решением украинского конфликта должно стать уничтожение одной из сторон. «Но пусть все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснят тогда, с кем они будут сидеть за столом переговоров. Лично я не хочу, чтобы переговоры вели только китайцы и турки», — резюмировал он.

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Виктория Кондратьева
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