Наряд россиянки для финала конкурса красоты «Мисс Вселенная» попал на видео

Россиянка Анна Линникова предстанет на конкурсе «Мисс Вселенная» в белом платье с накидкой

Наряд модели Анны Линниковой, которая представит Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», попал на видео во время пресс-конференции в ТАСС. Кадры появились в Telegram-канале Daily Storm.

В размещенном ролике 22-летняя манекенщица предстала перед публикой в белом мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней и речного жемчуга, а также в бордовой накидке с широкими рукавами и длинным шлейфом. Образ девушки дополнили босоножки в тон накидки и яркий макияж.

Известно, что создательницей наряда для финала конкурса стала российский дизайнер Ольга Малярова. Последний этап состязания пройдет 14 января 2023 года в Луизиане, США.

В июле модель Анна Линникова из Оренбурга одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия 2022». Тогда гендиректор «Мисс России» Анастасия Беляк утверждала, что девушка сможет участвовать в «Мисс Вселенная». И это подтвердили организаторы международного конкурса.