Российского блогера осудили на шесть лет колонии за хранение наркотиков

«Ъ»: на Урале осудили на шесть лет блогера Ивана Соломина за хранение мефедрона и кокаина

Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии российского блогера Ивана Соломина за хранение наркотиков. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Соломин признан виновным по части 2 статьи 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта») УК РФ.

По данным издания, речь идет об уральском блогере и общественнике, известном как TramEkb. В январе правоохранители нашли у него в рюкзаке 82 свертка с мефедроном массой 190,4 грамма и один грамм кокаина. Тогда мужчина рассказал, что собирался торговать запрещенными веществами, и следователи возбудили дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. Ленинский районный суд осудил Соломина на семь лет.

Однако позже защита подала апелляцию на приговор. Осужденный заявил, что дал признательные показания из-за адвоката, хотя на самом деле продавать наркотики не собирался. Он пытался доказать, что собирался достать из тайника только кокаин, а остальные вещества нашел случайно. В итоге суд переквалифицировал статью и снизил срок на один год.