Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы

Netflix построит киностудию за $848 млн на месте бывшей военной базы в Нью-Джерси

Стриминговый сервис Netflix построит киностудию за месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси. Компания вложит в новый объект 848 миллионов долларов (около 61,2 миллиарда рублей), сообщает MarketWatch.

Netflix заплатит 55 миллионов долларов за участок земли площадью 120 гектаров, где располагалась военная база «Форт Монмут». Участок хотели приобрести еще три организации, но агентство, ответственное за восстановление экономически пострадавшего после закрытия базы района, поддержало заявку стримингового сервиса.

На первой стадии реализации на участке построят 12 павильонов звукозаписи, на последующих — офисные здания и другие объекты, используемые для производства фильмов. Глава Netflix Тед Сарандос отметил, что киностудия поможет создать тысячи новых рабочих мест. Она также принесет экономике штата миллиарды долларов и поспособствует появлению динамичной кинопроизводственной экосистемы в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось о планах корпорации Microsoft купить Netflix. Сделка оценивается в 190 миллиардов долларов, она может состояться в 2023 году.