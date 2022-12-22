Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 22 декабря 2022Россия

Народная милиция ДНР начала наступление на Нью-Йорк

Народная милиция наступает на позиции украинских войск недалеко от Нью-Йорка в ДНР

Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) начала наступление на поселение Нью-Йорк в регионе, гаубицы продвигаются к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал агентству командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван, украинские бойцы отступают на одном из участков территории близ поселения, где ведутся ожесточенные бои. По информации российских военных, отступать частям ВСУ мешают и заградотряды из числа украинских солдат, слышна интенсивная стрельба по своим.

Поселение получило название Нью-Йорк в конце XIX века, в 1951-2021 годах оно называлось Новгородское.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о «положительной динамике», которая наблюдается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Пассажир самолета попытался сфотографировать спящую соседку под юбкой и попался
Народная милиция ДНР начала наступление на Нью-Йорк
В лесу российского региона нашли тело младенца
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Производитель Pringles продаст российский бизнес
Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании
Учительница занялась сексом с учеником и оказалась под следствием
Комик назвал необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.