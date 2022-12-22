Народная милиция наступает на позиции украинских войск недалеко от Нью-Йорка в ДНР

Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) начала наступление на поселение Нью-Йорк в регионе, гаубицы продвигаются к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал агентству командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван, украинские бойцы отступают на одном из участков территории близ поселения, где ведутся ожесточенные бои. По информации российских военных, отступать частям ВСУ мешают и заградотряды из числа украинских солдат, слышна интенсивная стрельба по своим.

Поселение получило название Нью-Йорк в конце XIX века, в 1951-2021 годах оно называлось Новгородское.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о «положительной динамике», которая наблюдается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.