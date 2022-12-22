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22:32, 22 декабря 2022Россия

Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о «сливших» его местоположение

Попавший под обстрел в Донецке Рогозин заявил, что данные о его местоположении «слили»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, как узнали о его местоположении во время обстрела в Донецке.

По его словам, кто-то «слил» данные о его местоположении во время обстрела. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — заявил он.

Рогозин в ходе обстрела гостиницы, где проживала группа военных советников, получил ранение в спину. Он уточнил, что выше правой лопатки вошел металлический осколок размером три на четыре миллиметра, предстоит операция.

Еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Вместе с этим Рогозин пообещал вернуться в зону специальной военной операции (СВО) после выздоровления.

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Марина Совина
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