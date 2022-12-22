Россияне раскрыли планы на отпуск

OneTwoTrip: россияне планируют отдыхать весной в Москве, Сочи и Петербурге

Большинство россиян планируют проводить отпуск весной и летом 2023 года внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным весенним направлением стала Москва. В российскую столицу забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.

Среди летних направлений лидирует Сочи. Также востребованы билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Иркутск.

Из зарубежных направлений весенний рейтинг у россиян возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул. Летом туристы из России планируют отправиться в Бангкок, Анталью, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.

Ранее в декабре сообщалось, что в число наиболее востребованных заграничных направлений для делового туризма у россиян в 2022 году вошли Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата. Кроме того, россияне стали чаще ездить по рабочим делам в киргизский Ош и казахстанский Петропавловск, которые не входили в топ-10 в 2021 году.