Смотрящий за российской колонией предстанет перед судом за криминальный статус

Смотрящий за российской колонией Красава предстанет перед судом за криминальный статус

Смотрящий за исправительной колонией №52 в Свердловской области и его подручный предстанут перед судом по делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Речь идет о криминальном авторитете Александре Красиеве, более известном как Красава, и его помощнике Эркине Биннатове, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Арестованный за имущественные преступления 34-летний криминальный авторитет Красиев организовал в ИК-52 ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и руководил ею. Активным участником движения и помощником положенца был 44-летний Биннатов, а также еще несколько заключенных. Фигуранты применяли насилие по отношению к другим арестантам и запрещали сотрудничать с администрацией колонии.

Ранее сообщалось, что в Амурской области заключенного осудят за создание ячейки АУЕ в ИК и вербовку в нее 11 участников.