Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 22 декабря 2022Силовые структуры

Смотрящий за российской колонией предстанет перед судом за криминальный статус

Смотрящий за российской колонией Красава предстанет перед судом за криминальный статус

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Смотрящий за исправительной колонией №52 в Свердловской области и его подручный предстанут перед судом по делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Речь идет о криминальном авторитете Александре Красиеве, более известном как Красава, и его помощнике Эркине Биннатове, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Арестованный за имущественные преступления 34-летний криминальный авторитет Красиев организовал в ИК-52 ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и руководил ею. Активным участником движения и помощником положенца был 44-летний Биннатов, а также еще несколько заключенных. Фигуранты применяли насилие по отношению к другим арестантам и запрещали сотрудничать с администрацией колонии.

Ранее сообщалось, что в Амурской области заключенного осудят за создание ячейки АУЕ в ИК и вербовку в нее 11 участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве авто
Полная девушка раскрыла простой способ выглядеть стройнее в повседневной одежде
Женщина не отпустила мужа на похороны бывшей жены и прослыла бессердечной
Россиянин попытался зарезать девушку во дворе дома и попал в СИЗО
На популярном курорте водитель насмерть сбил туристку на глазах ее парня
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
VK помогла бизнесменам
Власти приграничных регионов объяснили проблемы с оповещениями об обстрелах
«Большая семерка» назвала размер финансовой помощи для Украины
В России предложили разрешить подросткам торговать на бирже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.