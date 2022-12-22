Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:31, 22 декабря 2022Силовые структуры

Экс-командир отделения ППС получил три года за взятку от коллег

В Алуште экс-командир отделения ППС получил три года за взятку от троих коллег

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алуште экс-командира отделения ППС осудили на три года за получение взятки в размере 100 тысяч рублей от троих подчиненных. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Его коллеги сейчас находятся под следствием.

Как сообщалось ранее, 17 апреля 2022 года патрульные заметили мужчину, пришедшего в офис мобильной связи в домашней одежде, остановили его и попросили предъявить документы, после чего надели на него наручники, посадили в авто и повезли в село Лучистое. По дороге полицейские избивали задержанного и пытались напоить его алкоголем.

Вскоре старший сержант заметил у потерпевшего поясную сумку с полутора миллионами рублей в валюте, которые мужчина копил на покупку дома в Крыму и всегда носил с собой. Сотрудники ППС отобрали деньги и, выдав россиянина за пьяного дебошира, отвезли в участок, откуда пострадавший был доставлен в больницу. При этом один из подельников дал 100 тысяч рублей из украденных денег местному командиру отделения ППС, чтобы тот проигнорировал случившееся.

Позже мужчина обратился в правоохранительные органы. 6 мая патрульных задержали, однако похищенные ими деньги вернуть не удалось — стражи порядка успели их потратить. Отмечается, что у одного из задержанных в ходе обысков изъяли незаконно хранившиеся патроны.

Суд поместил полицейских в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе СВО
Путин предсказал дефицит военных запасов у Украины
Путин пообещал объединить русский народ
Названы самые важные для российских мужчин и женщин факторы на первом свидании
Звонок Левандовски лишил тренера сборной Польши работы
Песков сравнил общение Путина с журналистами с итоговой пресс-конференцией
Путин назвал срок подписания закона об ответных мерах на потолок нефтяных цен
Путин описал свою новогоднюю ночь фразой «посмотрю выступление президента»
Женщина сделала маску для лица из грудного молока и разозлила подписчиков
Экс-командир отделения ППС получил три года за взятку от коллег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.