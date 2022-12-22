Экс-командир отделения ППС получил три года за взятку от коллег

В Алуште экс-командир отделения ППС получил три года за взятку от троих коллег

В Алуште экс-командира отделения ППС осудили на три года за получение взятки в размере 100 тысяч рублей от троих подчиненных. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Его коллеги сейчас находятся под следствием.

Как сообщалось ранее, 17 апреля 2022 года патрульные заметили мужчину, пришедшего в офис мобильной связи в домашней одежде, остановили его и попросили предъявить документы, после чего надели на него наручники, посадили в авто и повезли в село Лучистое. По дороге полицейские избивали задержанного и пытались напоить его алкоголем.

Вскоре старший сержант заметил у потерпевшего поясную сумку с полутора миллионами рублей в валюте, которые мужчина копил на покупку дома в Крыму и всегда носил с собой. Сотрудники ППС отобрали деньги и, выдав россиянина за пьяного дебошира, отвезли в участок, откуда пострадавший был доставлен в больницу. При этом один из подельников дал 100 тысяч рублей из украденных денег местному командиру отделения ППС, чтобы тот проигнорировал случившееся.

Позже мужчина обратился в правоохранительные органы. 6 мая патрульных задержали, однако похищенные ими деньги вернуть не удалось — стражи порядка успели их потратить. Отмечается, что у одного из задержанных в ходе обысков изъяли незаконно хранившиеся патроны.

Суд поместил полицейских в СИЗО.