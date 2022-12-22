В Татарстане предложили отозвать проект о названии должности главы республики

Депутаты Татарстана предложили отозвать поправки о названии должности главы республики

Комитет Госсовета (парламента) Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению предложил инициативной группе отозвать проект о внесении поправок в конституцию республики, изменяющих название высшего должностного лица Татарстана с «президента» на «главу». Об этом пишет РИА Новости.

На заседании некоторые члены комитета выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась в регионе. Так, депутат Марат Галеев напомнил, что эта должность появилась при голосовании на первых президентских выборах в 1991 году. Он подчеркнул, что «народ голосовал за должность президента».

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госсовета Татарстана внесла на рассмотрение законопроект о поправках к Конституции региона. Согласно документу, предлагается переименовать должность руководителя республики с «президента» на «главу».

Татарстан является единственным субъектом федерации, руководитель которого сейчас называется «президент». Республика, возглавляемая Рустамом Миннихановым, не успела вовремя внести необходимые изменения в региональное законодательство. Запрет на слово «президент» в названиях должностей руководителей регионов был утвержден в 2010 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.