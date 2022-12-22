В российской колонии обнаружили созданную «положенцем» ячейку АУЕ

В Приморском крае возбудили дело об организации ячейки АУЕ в колонии

В Приморском крае возбудили дело об организации ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в исправительной колонии №41. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с марта 2020 года в ИК-41 действует ячейка АУЕ, в которой состоят некоторые заключенные. В ходе расследования выяснилось, что ее возглавляет 34-летний мужчина, осужденный за убийство. Как считают следователи, с момента создания он, будучи «положенцем», занимал высшее положение в преступной иерархии и руководил ячейкой.

Из-за его криминального статуса в отношении него возбудили дело.

Преступление удалось выявить благодаря совместной работе сотрудников СКР, ФСБ и ГУФСИН, заявили следователи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двоих заключенных ИК-14 осудили за участие в деятельности АУЕ.