CDC: ожидаемая продолжительность жизни в США достигла минимума и составила 76,4 года

В США рекордно сократилась средняя продолжительность жизни за последние 25 лет. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ожидают, что дети, рожденные в 2021-м, будут жить около 76,4 года, сообщает телеканал Fox News.

Такой показатель стал самым низким с 1996 года, отмечают в CDC. В организации также привели в пример американцев, рожденных в 2019-м, — их ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет около 78,8 года. Таким образом, это на 2,4 года больше значений за 2021-й.