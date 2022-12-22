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16:22, 22 декабря 2022Россия

В Генштабе заявили о намерении США усилить противостояние с Россией в Арктике

Валерий Герасимов заявил, что США намерены усилить противостояние с Россией в Арктике

Фото: Ria Novosti / Reuters

США вместе с союзниками намерены усилить противостояние с Россией в Арктике. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что оспаривается право России на использование Северного морского пути. Герасимов подчеркнул, что это является главным вызовом для безопасности в Арктике.

Кроме того, он обратил внимание, что НАТО под предлогом «реагирования» на деятельность Российской армии в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению северного фланга альянса.

Также, по мнению начальника Генштаба, НАТО организует агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики. Герасимов напомнил, что в Морской доктрине России, утвержденной в 2022 году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны России в Арктическом бассейне и акватории Северного морского пути.

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Анна Щербакова
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