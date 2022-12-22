Россиянина осудили на 12 лет за убийство бывшей супруги из чувства ревности

Под Костромой осудили на 12 лет 35-летнего мужчину, зарезавшего бывшую жену из-за ревности

В Костромской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 35-летнего жителя города Мантурово за убийство бывшей супруги. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 9 августа фигурант поссорился с экс-женой в торговом зале магазина на Нагорной улице из-за чувства ревности. Он зарезал женщину, нанеся 18 ударов ножом.

Отмечается, что россиянин полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранители задержали местного жителя за покушение на убийство супруги.