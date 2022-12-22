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23:06, 22 декабря 2022Россия

Рогозина транспортируют в Москву

Помощник Рогозина заявил, что его транспортируют в Москву

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Помощник попавшего под обстрел в Донецке бывшего главы госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина рассказал, что его собираются транспортировать в Москву, сообщает ТАСС. Он уточнил, что эта необходимость вызвана сложностью предстоящей операции.

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность», — заявил помощник Рогозина.

Он добавил, что после того как Рогозин окажется в столице, консилиум врачей обсудит дальнейшее оказание ему медицинской помощи.

Рогозин в ходе обстрела гостиницы, где проживала группа военных советников, получил ранение в спину. Он уточнил, что выше правой лопатки вошел металлический осколок размером три на четыре миллиметра, предстоит операция.

Еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Вместе с этим Рогозин пообещал вернуться в зону специальной военной операции (СВО) после выздоровления.

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Марина Совина
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