Обезвреживание мины-«растяжки» ВСУ российскими саперами показали на видео

Российские саперы обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная

Работу российских саперов по обезвреживанию мины на участке Сватово — Кременная показали на видео. Кадры публикует «Российская газета».

На записи можно увидеть обмундирование сапера и необходимые в работе инструменты — на его груди находятся кусачки, хитрые ключи и другие приспособления. В ролике показано, как боец обрезает тонкие, тянущиеся к мине-«растяжке» проволоки, при этом он придерживает взрыватель.

По словам командира отделения инженерной группы, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие занимаются разминированием минных полей, установленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, саперы обезвреживают танковые, противопехотные и установленные на растяжках мины.

«Попадались мины немецкого образца. С ними тоже справляемся, разминируем», — добавил командир.

Ранее российский сапер с позывным Верный рассказал о службе в зоне СВО. Самым сложным в своей работе он назвал выполнение обязанностей под огнем. Военнослужащий объяснил, что противник постоянно ведет наблюдение и «работает» артиллерией. «Мы как связисты — и в грязь, и в снег таскаем на себе мины, порой без прикрытия. Легко не бывает», — добавил он и отметил, что слышал информацию, будто за каждого убитого сапера бойцам ВСУ выплачивают премию в пять тысяч долларов США.