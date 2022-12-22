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13:22, 22 декабря 2022Интернет и СМИ

Мошенники обманули блогершу на сотни тысяч рублей через фейковый онлайн-магазин

Мошенники обманули блогершу из Москвы на 200 тысяч через фейковый сайт маркетплейса Ozon

Фото: Shutterstock

Фитнес-блогерша Виктория Вороницкая из Москвы перевела мошенникам 200 тысяч рублей. В своей схеме злоумышленники использовали фейковый маркетплейс, сайт которого был похож на страницу популярного магазина Ozon, сообщает издание Shot в Telegram-канале.

Мошенники связались с блогершей через соцсети и предложили заработать на повышении рейтинга продавцов в онлайн-магазине. Схема подразумевает закупки большого количества товаров у различных магазинов на маркетплейсе якобы для увеличения продаж и повышения их рейтинга на площадке. При этом злоумышленники пообещали вернуть все потраченные средства с процентами.

Сообщается, что Вороницкая совершила покупки на 200 тысяч рублей. Затем ей позвонили сотрудники банка и сообщили, что она оказалась жертвой мошенников. Выяснилось, что ссылка, которую ей прислали, вела на поддельный сайт маркетплейса. Оплаченные товары блогерша также не получила. На данный момент полиция разыскивает преступников.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества на Wildberries. Маркетплейс сообщил, что мошенники начали создавать фейковые карточки товаров для обмана пользователей.

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Денис Савосин
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