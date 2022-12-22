Россиянин получил срок за попытку убить знакомую ударом ножа в шею

Жителя Ульяновска осудили на шесть лет за попытку убить знакомую ударом ножа в шею

В Ульяновске 31-летнего местного жителя Андрея Колесникова осудили на шесть лет и два месяца за попытку убить россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 10 апреля в доме на улице Ефремова мужчина ударил ножом в шею свою знакомую. Благодаря помощи врачей ее жизнь удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 47-летний пьяный пассажир в ходе ссоры убил попутчика в электричке.