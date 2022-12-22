Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин получил срок за попытку убить знакомую ударом ножа в шею

Жителя Ульяновска осудили на шесть лет за попытку убить знакомую ударом ножа в шею

Фото: Shutterstock

В Ульяновске 31-летнего местного жителя Андрея Колесникова осудили на шесть лет и два месяца за попытку убить россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 10 апреля в доме на улице Ефремова мужчина ударил ножом в шею свою знакомую. Благодаря помощи врачей ее жизнь удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 47-летний пьяный пассажир в ходе ссоры убил попутчика в электричке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Курс доллара подобрался к 72 рублям
Байден заявил об общем видении ситуации на Украине у Вашингтона и Киева
В ЛНР заявили о переброске в Артемовск спецподразделений ВСУ
Изнасиловавший и убивший 15-летнюю девочку попал под суд через 47 лет
Экс-менеджер «Роскосмоса» получил ранение вместе с Рогозиным при обстреле ВСУ
Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу
Рогозин раскрыл подробности о получении ранения при обстреле Донецка
Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка
Названы пять регионов России с подешевевшими домами
Захарова указала на цель Запада заблокировать отношения России и Сербии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.