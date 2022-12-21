В Подмосковье мужчину задержали за убийство пассажира поезда

В Химках полицейские задержали 47-летнего россиянина, зарезавшего пассажира поезда

В Химках задержали 47-летнего жителя Владимирской области за убийство мужчины в поезде. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 19 декабря под платформой Депо в Лобне нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Правоохранители осмотрели место происшествия, записи с камер видеонаблюдения в электричке и поговорили со свидетелями.

Выяснилось, что пьяный подозреваемый поссорился с пассажиром поезда Дмитров — Москва и зарезал его. Он признал вину. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что жительницу Егорьевска заподозрили в убийстве сына ударом ножа в грудь во время ссоры.