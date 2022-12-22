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13:58, 22 декабря 2022Россия

Шойгу проинспектировал российские подразделения в зоне СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Radovan Stoklasa

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Шойгу проверил, в каких условиях в пунктах временной дислокации воинских частей размещен личный состав и военная техника. Министр также заслушал доклады командиров подразделений.

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«В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

До этого Шойгу был в зоне СВО 18 декабря. В Минобороны уточнили, что министр совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений, найдя время на общение с военнослужащими. Тогда Шойгу также заслушал на пункте управления группировкой доклады командующих о текущей обстановке на операционных направлениях.

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Анастасия Шейкина
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