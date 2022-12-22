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20:56, 22 декабря 2022Мир

США связали объемы помощи Киеву с провалом в Афганистане

Блинкен: вывод войск США из Афганистана дал возможность оказывать помощь Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал возможность оказывать помощь Украине в больших размерах с выводом войск из Афганистана: если бы его не произошло, у Вашингтона не осталось бы ресурсов на такие объемы помощи, считает дипломат. Цитату приводит РИА Новости.

«Что касается российских военных действий против Украины, то если бы мы все еще были в Афганистане, то это значительно усложнило ту поддержку, которую мы можем оказывать Украине», — подчеркнул Блинкен. По его мнению, у союзников США также не было бы таких возможностей.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу, Кабул. Ряд экспертов, в том числе американских, и некоторые политики и дипломаты (среди них и российские) назвали произошедшее американским провалом. Вашингтон при этом настаивает, что вывод войск был необходим.

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Виктория Кондратьева
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