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11:15, 22 декабря 2022Россия

Сотрудников российской школы наказали за учения с захватом заложников

Минпросвещения КБР: сотрудников школы Приближной наказали за учения с захватом заложников

Кадр: «Анастасия за закон» / YouTube

Сотрудники средней школы станицы Приближная в Кабардино-Балкарии, где в ноябре провели учения с захватом заложников, привлечены к ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Министерстве просвещения и науки.

Об антитеррористических учениях стало известно 22 ноября. По информации Telegram-канала Baza, в школе отрабатывалась ситуация захвата заложников — учеников школы. Роль террористов исполнили охранник, учитель ОБЖ и один из учеников, сказано в публикации.

Антитеррористические учения проводились без согласования с руководителем образовательной организации, управлением образования Прохладненского района и Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, отметили в ведомстве. По итогам проверки сотрудников, нарушивших должностные полномочия, привлекли к дисциплинарной ответственности.

«При проведении учений была нарушена должностная инструкция: охранником — в части оставления поста и несоблюдения алгоритма взаимодействия с заинтересованными лицами и ведомствами, заместителем директора по воспитательной работе — в части проведения учений без согласования с руководителем образовательной организации, классным руководителем девятого класса — по созданию ситуации, причиняющий вред психологическому и эмоциональному состоянию учащихся, тиражированию фотоматериалов», — уточнили в региональном Минпросвещения.

Ранее силовики без предупреждения провели антитеррористические учения школе №1 Геленджика. Учащиеся во время уроков заметили людей с автоматами и услышали выстрелы. Власти пообещали разобраться с организаторами тренировки.

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Екатерина Смирная
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