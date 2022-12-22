Саакашвили не разрешили выступить в суде на украинском языке

Экс-президенту Грузии Саакашвили не разрешили выступить в суде на украинском языке

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в суде на украинском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания суда, которую ведет телеканал «Мтавари архи».

«Я гражданин Украины и имею право выступить на украинском языке», — заявил Саакашвили, участвующий в заседании по видеосвязи.

Судья Тбилисского суда Георгий Аревадзе ответил ему, что, несмотря на украинское гражданство, он участвует в судебном заседании в Грузии и делопроизводство ведется на грузинском языке. Адвокату политика Шалве Хачапуридзе он сказал, что тот должен был обеспечить синхронный перевод, если подсудимый планирует выступать в суде на украинском языке.

Аревадзе принял решение отключить видеосвязь с Саакашвили, пока сторона защиты не обеспечит синхронный перевод с украинского. В противном случае экс-президент не сможет обратиться к суду.

Ранее стало известно, что Саакашвили подключился по видеосвязи к заседанию суда по делу об отсрочке наказания. В настоящее время он находится в больнице в Тбилиси.

Медики призывают отсрочить его тюремное заключение из-за состояния здоровья: политику поставили около 20 различных диагнозов, а анализы показали наличие в организме тяжелых металлов, в том числе мышьяка.