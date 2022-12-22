Военкор показал видео с места подрыва авто главы поселка в Херсонской области

Военкор Коц опубликовал видео из Каховки с места подрыва авто главы Любимовки Штепы

Появилось видео с места подрыва автомобиля Андрея Штепы, главы поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры публикует в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Военкор показал видео с места взрыва в Каховке. На кадрах виден густой черный дым от горящего белого автомобиля.

О гибели Штепы стало известно в четверг, 22 декабря. «Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — пояснил подробности случившегося источник в экстренных службах.

12 декабря сообщалось, что первый вице-губернатор региона Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва транспортного средства. Чиновник попал в больницу, его состояние оценивалось как стабильное, средней степени тяжести.