Володин заявил, что Евросоюз не имеет перспектив развития, так как попал под влияние США

Страны Европейского союза (ЕС) не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США. На это указал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — написал Володин.

Политик высказал подобное мнение в связи с установкой ЕС потолка цен на газ и нефть из России. По его мнению, своими действиями европейские страны сами себя наказали, так как в будущем им придется покупать ресурсы по более высоким ценам. Володин подчеркнул, что США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем потребляют сами.

Для жителей Европы время социальной стабильности, экономического роста и низких цен закончились, считает Володин. Спикер Госдумы указал на признание ЕС того факта, что «лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам».

По словам Володина, Евросоюз теряет промышленность, его производство становится нерентабельным, а предприятиям приходится переносить мощности в другие страны. Он подчеркнул, что за политику глав государств ЕС приходится расплачиваться обычным жителям союза.

Ранее Володин заявил, что Украина трижды доказала всему миру несостоятельность НАТО. Сначала над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель, затем украинский беспилотник взорвался на территории Хорватии, а после — по Польше ударила украинская ракета.