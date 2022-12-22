В МИД обвинили Японию в подрыве хозяйственных связей Центральной Азии с Россией

Захарова обвинила Японию в подрыве хозяйственных связей Центральной Азии с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в подрыве хозяйственных связей Центральной Азии с Россией, формировавшихся в течение многих лет. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала планы о проведении министерской встречи «Центральная Азия — Япония» в Токио 24 декабря с участием делегатов от Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По мнению Захаровой, подобную политику Японии навязывают США. «Похоже, утратив возможность проводить самостоятельную политику и целиком перейдя на обслуживание чужих интересов, Япония стремится навязать такую же роль и другим странам в целях усиления всестороннего давления на Россию», — заявила она.

Представитель МИД добавила, что Москва с уважением относится к развитию сотрудничества центральноазиатских государств со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, однако сомневается в намерениях Токио к мирной кооперации. По мнению дипломата, Япония имеет цель сплотить мировое сообщество против России.

Ранее Захарова заявила, что власти Японии встали на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. Таким образом она прокомментировала принятие государством стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны и плана оборонного строительства.

