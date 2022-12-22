Россия уличила Японию в наращивании военной мощи

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Япония встала на путь наращивания военной мощи

Власти Японии встали на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. В этом уличила Токио официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что во внешнеполитическом ведомстве приняли во внимание принятие японской стороной трех документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. «Из их содержания четко видно, что официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала», — заключила она.

Захарова отметила, что политика японского премьер-министра Фумио Кисиды по милитаризации приведет к росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новым вызовам в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. План обеспечения обороноспособности рассчитан на десять лет, причем расходы в первые пять лет рассчитываются исходя из уровня 43 триллиона иен (318 миллиардов долларов).